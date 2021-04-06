郵輪營運商挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)周一指出，預計七月重啟美國港口出發的航線，將要求所有乘客和船組人員必須接種新冠疫苗。

在該公司聲明之前，美國疾病控制預防中心(CDC)在上周曾發布郵輪業的指引，包括新冠疫苗接種的必要性。

由於新冠傳染病，郵輪業在過去一年遭逢重大衝擊，導致嚴重年度虧損和營收暴跌，迫使郵輪業採取新措施，以確保顧客能安心地重新再度登上郵輪。

全球最大郵輪商皇家加勒比海國際郵輪(Royal Caribbean)預計在六月重啟加勒比海部分旅程，該公司與挪威郵輪皆有成立專家小組，以便能安全地重啟營運。

挪威郵輪執行長Frank Del Rio指出，透過對乘客和船組人員100%的強制疫苗接種，以及科學支援的公衛措施，相信可以創造出「泡泡似的」安全環境。

挪威郵輪在致CDC的信中表示，將以刪減運量60%重新開啟旅行，並計畫逐步增加從美國港口出發的航線，並預計每30天增加運量20%。

(時報資訊)