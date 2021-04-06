英國首相強生今天表示，政府現正釐清2019冠狀病毒疾病（COVID－19）疫苗接種證書所構成的複雜道德問題，以決定所謂疫苗護照的最佳使用方法。

強生指出，下週商店和露天酒吧重新開放時，顧客無須出示接種證明；並說，疫苗護照適用於出國，並將在國內的一些大型活動中試用。

強生在記者會中說：「我要強調，疫苗接種證書的的構想…涉及一些複雜的道德與實務問題。」

「在處理這個問題時，必須非常慎重，以免建立起一種歧視制度。」（譯者：張佑之）1100406

(中央社)