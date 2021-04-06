英相強生：現正釐清疫苗護照所涉道德問題 02:572021/04/06 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英國首相強生今天表示，政府現正釐清2019冠狀病毒疾病（COVID－19）疫苗接種證書所構成的複雜道德問題。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國首相強生今天表示，政府現正釐清2019冠狀病毒疾病（COVID－19）疫苗接種證書所構成的複雜道德問題，以決定所謂疫苗護照的最佳使用方法。 強生指出，下週商店和露天酒吧重新開放時，顧客無須出示接種證明；並說，疫苗護照適用於出國，並將在國內的一些大型活動中試用。 強生在記者會中說：「我要強調，疫苗接種證書的的構想…涉及一些複雜的道德與實務問題。」 「在處理這個問題時，必須非常慎重，以免建立起一種歧視制度。」（譯者：張佑之）1100406 超抽地下水 李鴻源：高鐵遲早出問題 中日外長通話 日關切釣魚台及香港問題 (中央社) #疫苗 #問題 #強生 #護照 #道德 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 各界要求究責壓力大增 林佳龍證實已向府院請辭 04:102021/04/05 焦點要聞 護國神山不只台積電 電動車生技精密機械被點名 04:102021/04/05 財經要聞 職場斜槓忌操之過急 做好風險管理 04:102021/04/05 生活新聞 疫苗接種率達標 英國準備開放經濟活動 16:142021/04/05 財經 資深媒體人：彭蕙仙》2025注定兩頭空 18:472021/04/05 名家 衛福部設太魯閣悲劇捐款 宅神65字轟：荒謬至極 22:582021/04/05 政治 英國將宣布最新經濟解封計畫 09:152021/04/05 財經 理工人才缺口大 不利產業發展 04:102021/04/05 生活新聞 技師拱祥生痛批 施工單位明顯疏失 04:102021/04/05 焦點要聞 尚青論壇：畢哲維》從意外事故到組織改革 13:262021/04/05 尚青論壇 張亞中》那段與羅瑩雪部長的難忘歲月 11:012021/04/05 海納百川 國際熱門新聞 疫苗接種更普及 經濟復甦加快！美股上揚 道瓊大漲373點 - 國際 - 中央社 解密資料：美為中立 避釣島演訓 - 國際大事 - 中國時報 遛狗也出事 加州64歲亞裔女街上被刺 傷重身亡 - 國際 美德研究：陸一帶一路破壞國家談判能力 不尋常條件曝光 - 國際 英相強生：現正釐清疫苗護照所涉道德問題 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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