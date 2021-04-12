中央流行疫情指揮中心12日起開放第二、三類對象接種AZ疫苗，六都市長都已接種，台北市議員應曉薇關心如開放一般民眾施打，在費用和細節上的注意事項，也建議北市可推「疫苗通行證」；台北市聯合醫院總院長黃勝堅表示，年輕族群副作用痠痛比例稍微高一點，55歲以上成年人副作用相對較少，黃也提醒，懷孕婦女或對疫苗過敏的民眾，應避免施打。

應曉薇提問，台灣疫情看起還很幸福，但大家對疫情還是很渺茫，過去台北市長柯文哲曾說天氣熱一點，疫情就會好一點，但從全世界的趨勢看還並沒有，現在衛生局是否還敢推估疫苗結束的時間？

北市衛生局長黃世傑表示，不太容易，但最近有反彈機制，世界各國疫苗的取得還是有困難，美國目前已施打2億劑，都還是有反彈的現象。

應曉薇提到，北市應率先發展「疫苗通行證」，施打過疫苗的民眾就有憑證，或是某些場域沒有施打疫苗不能進入，只要靠著疫苗通行證，才能做好管理。

對此，黃世傑說，可能在技術上會有問題，還有國際認證的問題，美國他們就不願意做護照，至於哪些疫苗和情況才可以做為國際認證通行許可，目前還沒有共識。。

針對局長的回應，應曉薇反駁，不管國際，他是個我們無法逃避的問題，生活型態在改變，要先把台北市管好，應該要及早做規畫，要和世界接軌，有了疫苗護照，才會知道施打疫苗的普及率，如普及率很低就可能鎖國。

應曉薇還說，我還沒談到「疫苗護照」，而是台北市的「疫苗通行證」，台北市智慧城市應該要先做起，未來如果施打率太低，其他國家也不會建議來台旅遊，就可能會鎖國，應該要提早規畫，有助於告訴台北市民施打疫苗還是要接受，是個世界的生活型態；黃世傑表示，「我們會來研究。」

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(中時 )