台塑四寶將在本周五公布第一季財報，在大陸今年農曆鼓勵就地過年、原油價格回升以及美國德州暴風等事件，首季可望淡季不淡，且隨著疫苗在全球陸續開打，經濟活動回復，加上美國德州大雪產能衝擊仍在持續復原中，第二季塑化報價預估仍舊易漲難跌，台塑四寶營運仍可望持續成長。

2月美國德州發生暴風雪，造成超過7成石化廠被迫停工，供應量劇減，影響全球石化產品供需平衡，推升國際原油及石化原料價格大漲，近期大陸客戶急於補貨，石化原料價格已上漲10~40%，故台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)首季本業獲利將明顯衝高，加上還有認列台塑化、南亞科等轉投資收益，首季營運成績單值得期待。

原油價格回溫，台塑化進口杜拜原油，從杜拜當地運至麥寮六輕約需4個月時間，故台塑化庫存原油具有價差空間，加上乙烯等石化上游原料持穩墊高，故市場看好台塑化首季稅前盈餘將一舉超越200億元大關。

近期油價高檔盤整，而塑化產品在美國暴風雪影響持續且終端需求良好下，整體塑化產品報價漲多跌少，除先前看好中下游產品如ABS、DOP等外，短線如SM、EG等產品因為美國暴風雪影響利差有所改善。

原油方面，2月OPEC原油產量較上月下滑92萬桶至2487萬桶，OPEC減產限制除延長到4月底外，沙烏地阿拉伯也延長自願減產100萬桶至4月底，在OPEC減產協議持續且全球經濟持續復甦下，3月初布蘭特原油價格從63.3美元/桶小漲2.8%至4月底的65.1美元/桶，油價維持高檔震盪。除觀察疫苗施打進度外，OPEC(石油輸出國家組織)未來減產時間是否延續是也是觀察重點。

2021年在疫苗實施加上各國政府的經濟刺激方案，全球經濟有望逐步恢復過去正常水準，原油需求也有望逐步恢復正常，因此維持2021年油價正向看法不變，目前EIA預估2021年原油供需好轉趨勢不變。

(時報資訊)