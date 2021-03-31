高端疫苗(6547)COVID-19疫苗二期收案完成，計劃將在28天後進行第二劑施打，6月初送件申請緊急授權(EUA)。由於衛福部長陳時中宣布，今(31)日將針對疫苗召開記者會，外界猜測，台灣政府將向高端簽訂500萬+500萬劑的開口採購合約，台灣最快有機會開打由自已國人所研發的新冠疫苗。

高端疫苗總經理陳燦堅表示，特別感謝加入二期臨床試驗的4,000多位台灣民眾，希望年中有好結果。他指出，未來新冠疫情應該會流感化，未來三期臨床試驗一定會做，但還尚未有明確的時間點。

高端疫苗COVID-19疫苗二期收案拚在3個月內完成所有受試者第一劑施打的目標，預計會在28天後施打第二劑，5月底抗體濃度等數據資料就能有結果，希望在6月初送件食藥署申請EUA，力拚6月底、7月初拿藥證，希望搶在7月時民眾就可以施打高端生產的新冠疫苗。

召集總主持人林奏延醫師表示，這項台灣史上規模最大、執行時程壓力最趕的臨床試驗，是靠著11間醫院組成的優秀臨床試驗執行團隊，包含11位試驗主持人、99位協同試驗主持人、及100位以上的臨床研究護理師，拚出來的結果。

一、二期臨床試驗都參與在其中的謝思民醫師說，臨床試驗執行的三大關鍵是靠著試驗委託者（Sponsor）、受託研究機構（CRO）、及臨床試驗執行單位（Clinical Site）共同努力，缺一不可。此次特別要求65歲以上高齡族群受試者需收納超過700人，對執行單位來說更是困難重重。

(時報資訊)