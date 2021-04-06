紐西蘭總理雅辛達·阿登（Jacinda Ardern）宣布，紐西蘭與澳大利亞之間的「旅遊泡泡」將於4月19日開始，提振了國際航空旅行的前景之後，亞太航空股週二在上漲。

澳大利亞的澳航（Qantas Airways）股價週二飆升3.14％，而紐西蘭航空（Air New Zealand）的股價飆升5.8％。

同時，新加坡航空監管機構表示，從5月開始，新加坡將開始接受使用國際航空運輸協會（IATA）移動旅行通行證(mobile travel pass)。在星期二下午的交易中，新加坡航空的股票上漲了0.54％。

國際航協總幹事威利·沃爾什（Willie Walsh）在一份聲明中說：「在新加坡國際航空運輸協會旅行通行證中，擁有像新加坡這樣的航空領導人的信心非常重要。」

沃爾什說：「正在進行的試驗使我們有望通過向政府提供經過驗證的旅行健康證明，使IATA Travel Pass成為行業重啟的關鍵工具。旅行者可以完全放心，他們的個人數據是安全的並且處於自己的控制之下。」

在其他地方，大韓航空的股票上漲0.18％，而日本的航空股則落後於整個地區。日本航空下跌2.44％，而全日空控股下跌2.31％。台灣的長榮航跌0.95%，華航跌0.66%。

美國疾病預防控制中心表示，在美國，隨著該國為人民接種疫苗的力量不斷增強，人們的樂觀情緒有所提高，平均每天要注射300萬支疫苗。週五，該中心表示，接受全程疫苗接種的人可以「以較低的風險旅行」。

美國經濟復甦強勁的跡象提振了航空公司的股票，達美航空和聯合航空公司一夜之間均跳升了2％

(中時新聞網)