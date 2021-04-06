疫苗接種漸普及，新增確診人數下降，成熟國家陸續解封，全球經濟復甦動能可望加速，加上原物料價格走升、通膨預期增溫，帶動美國10年期公債殖利率攀升，面對市場利率反彈，台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩建議，第二季投資首選價值股、高息債。

盛季瑩表示，美債殖利率緩步走高反映民眾對景氣漸入佳境的預期，將觸發資金從成長股轉向價值股，不過漲多科技股卻面臨挑戰，科技業權重較高的那斯達克指數自歷史新高一度修正超過10％。直接受惠疫情趨緩的金融、能源等價值股崛起，標普500指數和道瓊工業指數水準屢創新高。

美債殖利率走升，觸發資金從成長股轉向價值股，金融、能源和REITs等價值股擁修復潛力。盛季瑩指出，以金融股為例，景氣好轉，放款動能增強，壞帳率可望降低，致銀行營運風險減降，殖利率上升將擴大淨利差，放款成長和淨利差改善使得金融業獲利出現轉機。主要國家疫苗接種加速，汽車和航空用油有望回復疫前水平，加上各國政府大規模財政刺激政策下，用油需求持續增長，有助支持油價與能源股走勢。

根據研調機構預估，油價從谷底走升和去年低基期效應，今年能源產業盈餘成長率高達767％，居標普500指數11大類股之冠。儘管能源產業今年盈餘基期已墊高，但明年盈餘預估將再成長39％、居各類股之首。且能源股具低評價、疫後回升題材、4.7％高股利優勢，吸引股神巴菲特旗下公司波克夏去年第四季加碼能源股雪佛龍，顯示能源股具長期投資價值。

REITs方面，商用不動產的零售店面、飯店和辦公室等受疫情衝擊影響，導致美國REITs自去年以來的漲勢相對落後，後市計商用不動產最壞情況已過，美國REITs平均股利率目前水準達3.5％，兼具收益和資本利得潛力，有利REITs展開後續補漲行情。

盛季瑩提醒，美債殖利率走升，科技股卻遭遇逆風，惟疫後各國加速5G布建，擴大雲端運算、物聯網、AI和自駕車等應用，科技股中長期盈餘展望佳，仍屬長期投資之優良配置。但考量短期波動較大，建議可透過定期定額方式參與。

至於美債殖利率走高，債券價格可能受到挑戰，但高收益債和新興市場美元債高息收優勢，可有效減輕利率上漲的影響，抵禦利率風險。因景氣加速復甦、企業營運前景轉佳，企業的財務體質將更趨穩健，違約率下降有利於高收益債表現。新興市場美元債受益油價等原物料上漲，新興市場國家經濟前景改善，在新興貨幣回穩吸引資金回流下，新興市場美元債可望重獲市場關注。

雖然近期股市受美債殖利率快速走升干擾，但輝瑞、莫德納（Moderna）和嬌生所研發疫苗在抗疫方面取得成效，隨著疫苗普及接種，經濟成長和企業獲利將加速復甦。盛季瑩強調，根據歷史經驗，此時資產配置建議應增持股性商品，才不會錯失未來資本增值潛力，如殖利率緩升，債券以高收益債與新興市場美元債為主。

由於股市長多趨勢不變下，民眾可依個別風險屬性及理財規劃審視目前投資部位，建構投資組合搭配定期定額方式以降低波動，參與景氣復甦所帶來的資本利得機會。

(工商 )