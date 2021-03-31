台灣缺水問題持續，國民黨主席江啟臣（圖）31日主持中常會時致詞表示，民進黨強徵農田水利會，但一年過去，水利設施沒有改善，農業用水高漏水率依舊，讓農民背負不白之冤，莫名成為耗水的代罪羔羊。（劉宗龍攝）

台灣缺水問題持續，國民黨主席江啟臣（圖）31日主持中常會時致詞表示，民進黨強徵農田水利會，但一年過去，水利設施沒有改善，農業用水高漏水率依舊，讓農民背負不白之冤，莫名成為耗水的代罪羔羊。（劉宗龍攝）

國民黨主席江啟臣今在中常會砲轟政府因應水情，指責民進黨以提高用水效率當理由強徵農田水利會，讓農民背不白之冤，莫名成為耗水的代罪羔羊，但農業效率沒提高，缺水仍然第一個犧牲農業用水，農民的問題沒有改善，只達到蔡政府政治目的；面對自來水漏水率仍有許多改善空間，執政黨應謙卑以對，不是只想自我宣傳超前部署；民生用水的調節，更應該考量到防疫的需求。

江啟臣說，旱情持續，是目前人民最直接的擔憂。農業用水部分，民進黨強徵農田水利會，一年過去，水利設施沒有改善，農業用水高漏水率依舊，讓農民背負不白之冤，莫名成為耗水的代罪羔羊。蔡政府當初以提高用水效率作為強徵的理由，事實證明農業用水不但效率沒提高，缺水仍然第一個犧牲農業用水，農民的問題沒有改善，只達到了蔡政府的政治目的。

他說，台中、苗栗部分地區，更即將於4月份開始民生用水的限水措施，也引發爭議與民怨。全民配合節水固然無可厚非，然而到去年109年為止，台灣自來水公司統計，仍然有高達3.9％以上的漏水率，一年浪費 4.4億噸的自來水。面對改善漏水率，節省水資源的工作，仍有許多努力的空間。執政黨面臨百年大旱，更應該謙卑面對，而不是無視人民的不便，只想著自我宣傳超前部署。

江啟臣說，國民黨更要提醒政府，民生用水的調節，更應該考量到防疫需求。面對防疫優先的清潔工作，民生用水同樣是不可或缺的防疫物資。水資源相關單位與防疫指揮中心應該協力配合，在缺水時加強輔導國人在節省水資源的前提下，持續精進防疫作為，確保兩者兼顧。

此外，在國人共同的努力下，國內疫情雖然持續平穩，但是距離回復正常生活、開放國境的目標，對外仍需仰賴全球疫情平息，對內則需要完善的疫苗政策。

江啟臣說，目前我國取得的疫苗數量仍遠低於其他先進國家，第一線醫護對現有取得疫苗施打意願低落，同樣值得指揮中心留意。在無法取得其他品牌疫苗之前，未來推動疫苗施打進度，恐怕仍然令人擔憂。指揮中心應該針對現有的疫苗取得進度、疫苗安全以及有效性，提出更好的說明與溝通，提高醫護以及人民對於疫苗的信心，避免國人共同守護的防疫成績，卡關在錯誤的疫苗政策下。

(中時 )