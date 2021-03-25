姚姓律師佯稱能以金錢收買法官，替被控貪汙的溫男不用入監，2016年間收了被告30萬現金，但溫仍被重判，僅比一審判決減少2月。士林地院日前審結，痛批姚吹噓自己能改變司法曲直，戕害人民對司法的信賴，依詐欺罪判處這名「司法黃牛」徒刑1年，沒收不法所得，可上訴。

移民署溫姓隊員因涉貪，2015年12月一審遭判刑3年8月，姚擔任辯護人，利用溫不想入獄服刑的心理，謊稱與法官私交甚篤，時常約打麻將，可用金錢買通二審承審法官，讓溫獲得緩刑，溫信以為真，向胞兄借錢並將30萬現金交給姚，但實則，溫男二審未獲緩刑，判處3年6月，溫始知遭詐，憤而提告。

66歲姚男矢口否認收錢疏通法官，並稱2017年跌倒腦震盪，不記得各筆款項的用途，兒且溫姓與介紹人為男女朋友，兩人為了介紹費高於行情狹怨報復，所有指控均胡說八道，與他無關。

判決指出，溫早在委任時已支付二審律師費，均有匯款單據，溫在速食店內支付30萬現金，就是聽信姚的謊言，入監服刑後指證歷歷，法院認為值得採信，認姚以詐術使溫交付財物。

法官認為姚身為在野法曹，卻扮演司法黃牛的角色，矇騙案件當事人得以金錢行賄、疏通案件承審法官，戕害人民對於司法公正的信賴，犯後否認犯行，且擁有加拿大永久居留權，數年前已經呈現半退休狀態，因而判處徒刑1年。

(中時 )