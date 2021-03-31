6年前宜蘭陳姓女子與王姓女子向日盛證券陳姓營業員購買1320萬元的金融商品，不料所有款項都遭營業員騙走，她們提告求償，一審判證券公司須連帶賠償1320萬元，二審認定是私下交易，改判日盛證券免賠，但台灣高等法院更一審認定須負部分責任，判須償323萬多元。

陳女、王女提告表示，陳姓營業員在2012年6月到2013年9月利用擔任證券營業員的機會，向她們謊稱日盛證券代理銷售「中華電可轉債」金融商品，且無風險、獲利穩定，她們誤信為真，陸續將款項匯入其個人帳戶，被騙走1320萬元。

一審判決日盛證券須與營業員連帶賠償1320萬元，但高院認為陳女及王女在日盛證券開戶契約上簽名，願意遵守「禁止場外交易約定」，不料卻仍將款項私下匯款營業員，也因此日盛證券不須負連帶賠償責任，逆轉改判日盛免連帶賠償。

但高院更一審認定，日盛證券須與女營業員負30％過失責任，判決連帶賠償323萬1119元。可上訴。

(中時 )