證交所與高盛證券將於4月7～9日共同主辦「2021 Virtual Taiwan Corporate Day」線上投資說明會，安排我國半導體、電子、傳產及金融產業等共27家上市公司，與來自香港、新加坡及歐美地區之機構投資人進行線上會談。

受邀出席的27家公司包括宏碁、亞德客-KY、友達、貿聯-KY、可成、國泰金、群光、台達電、台光電、富邦金、巨大、智伸科、美食-KY、聯茂、喬山、京元電子、景碩、光寶科、聚陽、富邦媒、億豐、聯詠、新唐、緯創、緯穎、國巨、臻鼎-KY等。

證交所指出，2020年新冠肺炎疫情肆虐，大幅改變全球商務活動之樣貌，但證交所與海外機構投資人溝通未曾間斷，持續以線上引資方式，將台灣優質上市公司帶到國際投資人面前，積極行銷台灣資本市場。

尤其台灣防疫成果全球有目共睹，在全球經濟環境嚴重受挫之下，台企在全球供應鏈的重要性倍受國際矚目，多家上市公司營運業務亦藉此轉型突破，凸顯台企堅強的實力及韌性。

見證去年線上引資成果豐碩，證交所今年也將持續透過一系列引資活動，讓台灣資本市場的優勢被海外投資人看見。

繼去年8月與高盛證券合作辦理海外線上引資，廣受亞洲及歐美地區機構投資人好評，今年再度攜手高盛證券，看準2020年財務報告出爐的絕佳時機推出本次引資活動，為盼望了解台股企業最新表現的機構投資人，及期待向市場說明未來業務發展的上市公司，提供直接交流對話之平台，預計將再度引起熱烈迴響。

證交所也將於4月7日下午舉辦專題演講，介紹台灣資本市場概況，及投資人最為關注的ESG發展，後續由高盛證券分析師演講「歐洲永續法規及綠色金融分類方案對亞洲及全球之影響」。

(工商 )