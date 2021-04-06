台積電依靠美股大漲與三年千億美元資本支出計畫，6日一口氣完成填息，原本市場擔憂的貼息行情瞬間無影無蹤，外資一路上不改其志，對台積電中長線挑戰800元企圖心未變，高盛證券認為，台積電抓住產業大趨勢，並建立更高的進入障礙，維持866元推測合理股價。

台積電本次填息耗費13個交易日，在改採季季配息制度迄今七次以來，是耗時第二長的經驗，僅次於2020年9月的15天。好消息是，國際資金對台積電接連調節的態度，自台積電宣布大舉擴張長線資本支出，以支應更多產能與研發需求後，連續二個交易日回頭加碼共3.5萬張，透過籌碼表達對台積電的看好之情。

瑞信證券台灣區研究部主管艾蘭迪（Randy Abrams）認為，台積電高昂的資本支出是為了支撐2020～2025年高達10～15％的年複合增長率，且憑藉其強大的定價能力，可抵消墊高的成本壓力。

放眼台積電後市，瑞信提出幾大營運利多，首先，就算英特爾提出IDM 2.0策略，台積電透過委外代工合作，仍有機會奪下英特爾CPU共200億美元市場規模的四分之一；其次，高效能運算（HPC）的貢獻來源多元，包括AMD、ARM的CPU、蘋果、Chromebooks、人工智慧（AI）、遊戲機，甚至加密貨幣等，都會帶來貢獻。

另外，5G行動裝置與基礎建設、正在起飛的車用技術，以及物聯網（IoT）應用範圍擴大，都是台積電動能所在，維持「優於大盤」投資評等。

(工商 )