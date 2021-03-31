宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）胞弟因走私上百噸古柯鹼至美國，今天在美國紐約遭法官判處終身監禁。這起案件也涉及葉南德茲本人。

總統葉南德茲的胞弟胡安．安東尼．葉南德茲（Juan Antonio Hernandez）， 小名「東尼」（Tony），2014至2018年間擔任宏國國會議員，2018年11月在美國佛州邁阿密機場被捕，數天後正式被起訴，2019年10 月被裁定4項罪名有罪，包括共謀走私古柯鹼到美國、持有機關槍和做出不實陳述等。

法新社報導，紐約法官卡斯特（P. Kevin Castel）今天表示，鑒於東尼走私超過185噸的古柯鹼到美國，判他終身監禁「完全罪有應得」。

然而，總統葉南德茲形容這場審判是「醜聞」，所判刑期「讓人吃驚」，還說部分證人是定罪殺人犯，「證詞竟還獲得採信、重視，實在令人難以置信」。

美國檢方求處終身監禁，強調東尼「毫無悔意」，而且是「全球最大、最暴力古柯鹼販毒陰謀活動之一的核心人物」。

宏都拉斯總統府發表聲明說，家人堅信東尼「無罪」，還說他會提出上訴。

審判期間，美國檢方表示，葉南德茲「共謀」走私古柯鹼到美國，但美國司法體系目前尚未正式起訴葉南德茲。

檢方表示，葉南德茲曾收受目前在美國服刑的墨西哥頭號毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin 'El Chapo' Guzman）等販毒分子數百萬美元賄款，包庇走私行徑。葉南德茲否認所有販毒相關指控。

(中央社)