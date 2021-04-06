台北股市清明連假後一開盤便勢如破竹，台積電跳空開高大漲13元，以615元開出後完成填息，聯發科也重回千金股行列，推升指數在開盤第一個小時便兩度刷新歷史新高紀錄，大漲200餘點，終場收在16739.87點，上漲168.59點，連續兩個交易日創下收盤新高。

美股四大指數周一全面收紅，道瓊工業指數並創新高，台股今(6日)開盤以16711.79點、大漲140點開出後，隨即跳升到16803.94點的歷史新高，大漲200餘點，不到一個小時，指數再度改寫新高紀錄，來到16804.45點，大漲233.17點。

台積電以615元開出後，再度拉高至616元，大漲14元，終場收在610元，上漲8元，激勵台積電概念股一片走高。

不僅台積電開高，聯發科也重新站回千元以上，再見2月17日創下的1010元價位，聯電也開紅，早盤來到51.5元，電子股重回主流地位，各類股指數齊揚，僅金融指數走勢較弱，而可望直接受惠美國總統拜登推出的基建計畫的大成鋼，股價也直接登上漲停板34.45元，航運股攻勢再起，陽明並亮燈漲停，來到44.15元。

(中時新聞網)