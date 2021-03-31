3月起上市櫃公司陸續公布去年財報和配發股利，代工廠廣達2020年每股盈餘6.57元，創下近21年新高，將配發現金股利5.2元，以30日收盤價99元計算，殖利率約5.25%，相較之下鴻海僅3%輸了一截，不少網友大讚林董很大方，但鴻海股東阿土伯卻哭了。

廣達去年第四季受惠Chromebook出貨量大爆發，帶動單季稅後獲利86.25億元創下史上新高，全年合併營收1.09兆元，年增5.9%，稅後獲利253.28億元，每股盈餘6.57元，雙雙寫下1999年掛牌上市以來新紀錄。

由於工作天數減少，廣達今年2月筆電出貨月減40萬台至600萬台，但受惠於首季接單爆棚，加上3月季底拉貨效應，筆電出貨季減幅度可望小於產業平均水準。

反觀鴻海公布財報遜色不少，去年全年鴻海稅後淨利1017.95億元，較前年1153.09億元減少12%，去年每股賺7.34元，不僅低於前年8.32元，更創下10年來新低。在法人關注的三率表現上也不若前年，毛利率、營益率、淨利率分別達到為5.65％、2.07％、1.9％，較2019年的5.91％、2.15％、2.16％同步走跌，呈現三率三降。

鴻海擬配息4元，以30日收盤價129.5元估算，現金殖利率約3.08%。

廣達與鴻海都是代工大廠，但配息後殖利率兩樣情，引發不少批踢踢網友熱議，有人說「買鴻海不如買廣達」、「我廣達換手鴻海，證實我是鄉民」、「每股獲利10年新低 阿土伯哭了」、「台灣人就不能陪鴻海做夢嗎？」、「鴻海現在不看營收了拉 有電動車護體 跟題材走了」。

殖利率逾5%的廣達，被多數網友肯定，紛紛表示「難怪最近一直噴咧」、「肉鬆！噴噴噴！噴上100起跳！」、「成本65路過。爽」、「殖利率打趴鴻海」、「老實說 英業達配得更好」。

(中時新聞網)