近期債市表現多受到美債殖利率竄升的影響而表現受抑，不過進一步觀察，優先順位高收益債因存續期間短、殖利率較高二大優勢，面對市場震盪表現抗跌，在主要債券類型中表現相對突出，有利進場布局，達到強化投資防禦力，並獲得穩定的收益。

群益投信表示，在當前市場流動性依舊充裕，且經濟持續復甦的前景並未改變之下，優先順位高收益債仍值得布局，而其較高的防禦能力也有助抵禦殖利率走升帶來的壓力，根據過去四次美債利率竄升期間的經驗，雖然利率走升的因素不盡相同，不過觀察當時各主要券種的期間表現，優先順位高收益債平均漲幅為1.53％，表現較全球公債、投資級公司債、新興主權債優異，成為現階段投資人既想顧及收益、掌握景氣復甦行情，又想減緩利率上升影響的投資標的。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷指出，在景氣復甦趨勢之下，優高收債不僅基本面穩健，對抗利率回升更有一套，主因其存續期間較短，顯示其價格對於利率的敏感度更低，加上擁有高息優勢，也更能有效抵禦利率上升所形成的資本利損。

回顧過往經驗，自聯準會（Fed）實施QE（量化寬鬆）政策以來，除本次狀況外，美債殖利率急速竄升的期間共計有四次，環境背景分別是2013年5月至9月QE Tapering、2015年1至6月油價大漲、2016年7月至12月通膨預期升溫及聯準會加速升息，以及2017年9月至2018年2月Fed立場偏鷹。有別於全球公債、投資級公司債、新興主權債在這四次事件期間中，數都呈現負報酬，優先順位高收益債則有三次都維持正報酬，且即便是QE Tapering期間，相較其他主要券種跌幅介在4.7～9.9％間，優高收債也僅小跌1.26％，表現大體而言明顯抗震。

李運婷指出，從高收益債的違約表現來看，國際信評機構穆迪將今年底全球高收益債違約率預估值續降至4.2％，搭配總體經濟回溫、企業財務體質與貨幣政策等面向依舊有利下，優先順位高收益債又有相對較佳的收益率，且產業分布廣泛，更有助於掌握疫情後各產業多元復甦趨勢，長多趨勢不變，也是當前面臨利率上升環境下，穩健收益的投資選擇。

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