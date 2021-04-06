雖然美國總統拜登在上周推出基礎建設法案，但在共和黨的激烈抗爭下，該法案的利多並未在市場上發酵。不過，美國經濟復甦優於預期，仍吸引市場資金轉向持續流入美國股票，反而導致亞股在上周出現良莠不齊的表現。其中，大陸股市連續三周的外資淨流入被迫中斷，印度股市也出現資金淨流出，但東北亞的台灣與韓國卻再度重拾吸金力道。

根據統計，上周外資淨流出大陸股市達15.16億美元，對印度股市也淨流出2.95億美元，但這兩地的股市在上周卻分別上漲2.45％與2.08％。此外，台灣與韓國股市在上周分別吸引外資買超7.89億美元與11.55億美元，股市也分別上漲1.63％與2.36％，可見美國公債殖利率的暫時回穩，讓以科技為主的東北亞股市再度展現吸金能力。

多數東協股市還是承受外資淨流出的壓力，僅有越南與泰國是「唯二」的亮點。越南股市在上周雖然只吸引了0.15億美元的外資淨流入，但大盤指數卻上漲5.36％，漲幅高居亞股之冠；此外，泰國股市也吸引了1.02億美元的外資淨流入，大盤指數上漲1.36％。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，美國公債殖利率的上升，對金融與周期性類股等價值型股票的利多，會大於以科技為主等成長型股票；然自上周起，在市場買盤的支撐下，美國十年期公債殖利率反彈的力道已經受到控制；所以才讓以科技股為主的台、韓股市再度重拾外資吸引力，並讓大陸與印度等以周期性產業為主的股市，出現小幅度的外資淨流出壓力。

林雅慧表示，現在市場已經預期美國十年期公債殖利率，有可能在4月就來到2％附近，但之後便會持平；因此對股票投資人來說，對成長型與價值型股票採取均衡配置的策略，反而比較適合當下的情境。

此外，雖然市場還在關注通膨議題，但名目通膨的上升，並不意味著核心通膨的走揚，尤其科技與網路技術的發展，在某種程度上會壓抑核心通膨，這也意味著以科技主為主的東北亞股市，在今年還是值得期待。

林雅慧表示，以產業獲利的角度分析，能源、工業、周期性消費與金融等產業，2021年的表現會優於科技、醫療與通訊；但若參照市場目前對亞股在2022的獲利分析，周期性消費、通訊與科技的獲利將分別增長31.8％、23.8％與20.8％，表現反而優於能源、原物料與金融等相關類股，可見對長線投資人來說，亞股今年出現的類股輪動，反而會擴大股票投資人的選擇。

摩根中國A股型產品經理張致寧指出，大陸股市今年的表現恰好說明這樣的趨勢。雖然今年以來大陸的科技類股修正明顯，但三月的官方製造業PMI卻升至51.9，創下自去年三月以來最大升幅，也帶動了新訂單指數的回溫，並推動工業企業利潤復甦；而非製造業PMI指數更衝至56.3的強勁擴張水準，這也反映了大陸經濟的復甦相當全面，所以即使科技股修正，但大陸股市的投資亮點也不再僅限於去年的「疫情受惠產業」。

張致寧表示，由於過去的修正，目前MSCI中國指數的RSI相對強弱指標，已從年初的「超買區」進入現在的「超賣區」，但海外陸資股在去年第四季的每股獲利平均增速卻高達32.1％，明顯高於去年第三季的16％，可見海外陸資股票的獲利回升趨勢不變，短期技術面的調整，可能是長期布局的良機。

(工商 )