美股因3月份非農就業數據優於市場預期，且美國3月 ISM非製造業指數創下新紀錄，代表美國經濟復甦強勁，連兩日帶動美股上漲。台股今日發動攻勢，台積電填息成功，半導體族群獲得買盤追捧，台積電供應鏈等多檔均亮燈漲停，激勵指數一度漲逾 200 點，衝上 16804 點，終場上漲 168.59點，收在16739.87 點。盤中與收盤續締新猷，成交值3365.34 億元。今日三大法人買超合計183.31億元。

權王台積電一早開盤氣勢如虹，不但站穩600元整數關卡，終場上漲8元，收610元；聯發科盤中一度站上千元，因首季財測有望達成目標，股價追平歷史新高紀錄 1010 元，尾盤漲幅收斂至 3.5%，收 995 元。其他權值股方面，聯電、鴻海、台達電均在盤面上表現；日月光投控、瑞昱股價大漲逾 3%；不過，大立光首季營收不如預期，估 4 月將持續下滑，股價應聲下跌近 3%，收在 3080 元；而南亞科、華碩、可成、豐泰及多數金融股都在盤下震盪。

台積電營運進入高成長期，未來三年將投入 1000 億美元在全球設廠，並擴充先進製程與成熟製程產能，帶動台廠相關設備供應鏈今日股價歡騰，京鼎、閎康直奔漲停價，帆宣、弘塑、辛耘、盟立、家登等多檔，漲勢也相當強勁。MCU、電源管理晶片頻傳漲價，帶動 IC 設計股持續匯集人氣，晶豪科今年前 2 月稅後純益 3.11 億元，賺贏去年第 4 季，今日股價強攻漲停 116 元；聯詠、偉詮電、威盛、凌陽、敦泰、松翰等也都勁揚逾半根漲停板。此外，矽智財大廠M31股價強勢噴漲停，達 361 元，創波段新高。

傳產方面，鋼鐵股為今日多頭指標，由於拜登政府啟動規模 2.25 兆美元的基建計畫，可望帶動美國不鏽鋼、鋁捲板需求，大成鋼為主要受惠者，激勵股價跳空漲停，鎖在34.45元。海運市況可望擺脫盤整，航運類股經過法人調升目標價到6字頭的加持，且今年獲利十分可觀，漲勢最強的莫過於陽明，終場收在漲停板達44.15元，創逾 17 年新高；長榮也上漲了3.34%，後市可期。

今天最強的類股是玻璃類股，受惠於產品漲價效應，台玻、冠軍、和成終場都收在漲停板。橡膠類股表現也不俗，南帝、申豐、泰豐皆大漲做收。金融股方面乏善可陳非主流明確，可不予關注。櫃買持續再創新，未轉弱前仍看多為多頭市場重要指標。

就技術面而言，連續兩個跳空缺口，在未跌破16711點前持續看多，目前均線皆向上，5日線在16554點附近，未有效跌破前，趨勢向上不變為多頭市場，操作策略選強勢主流股IC設計、航運及關鍵零組件為布局首選，持股8成，汰弱留強策略為目前首要重點。

（本文作者為摩爾投顧分析師黃冠華）

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(中時新聞網)