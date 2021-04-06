台積電今(6日)開盤以615元開出，大漲13元，終於在除息後第13天完成填息，台積電的大漲帶動台北股市開高，加權股價指數並來到16803點的新高紀錄。

美國上周公布的非農就業數字優於期，顯示美國經濟復甦力道強勁，激勵美股四大指數上揚，加上拜登2.3兆美元基建計畫帶來的期待，以及10年期美債殖利率下降等因素推升美股開高走高，道瓊工業指數終場上漲373.98點（或1.13%），收在33527.19點，那斯達克指數以13705.59點作收，上漲225.49（或1.67%）標普500上揚58.04點（或1.44%），收在4077.91點，費城半導體指數勁揚65.25點（或2.01%），收在3305.43點。台積電ADR則是收黑，下跌0.24%。

台股前一個交易日收在16571.28點，指數創收盤新高紀錄，成交值新台幣3224.95億元，外資及陸資買超154.55億元，投信買超9.65億元，自營商買超10.11億元，三大法人計買超新台幣174.31億元。1日台股不僅收盤創新高，盤中也創下16602點的歷史新高紀錄。

(中時新聞網)