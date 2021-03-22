監察院日前完成新的調查報告，對於上屆監委彈劾中研院前院長翁啟惠在浩鼎案中財產申報不實及違法利益衝突迴避予以翻案，國民黨上午指出，翁啟惠在2017年因浩鼎案遭監察院彈劾，且經法院與公懲會認定財產申報不實，如今蔡英文提名監委上任後重新調查，結果竟然逆轉翻盤，無疑自我打臉，更讓監察院原本所剩無幾的公信力直接歸零，再次證明「綠色是原諒的顏色」。

國民黨表示，翁啟惠一再向監院陳情，自稱「因冤枉而受到彈劾」、受到不公平對待的人民。但試問，有類似境遇向監察院陳情的民眾，誰能有如此待遇？監察院為了翁啟惠創下一案三查先例，絕對是一般市井小民想都別想的特殊待遇，更別說最後還有監委為其提出調查報告翻盤，難掩量身定做的質疑。

國民黨指出，早先罷韓團體冒用法務部logo作文宣，法務部長蔡清祥公開說「能原諒就原諒」；之後民進黨團總召柯建銘兒子涉及運毒案因罪證不足獲不起訴，都讓民間流傳「綠色是原諒的顏色」等說法。如今翁啟惠經法院認定的事實，還能被新任監委翻盤，再次證明民進黨執政的黑手早已深入司法、監察等各層面，未來這類案件將層出不窮，國民黨除了表達深切遺憾，也呼籲民眾群起唾棄！

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(中時 )