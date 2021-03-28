停辦兩年的大港開唱27日在高雄駁二登場，現場湧入了上萬粉絲，氣氛嗨翻；但有家長卻在網路上PO文抱怨，表示大港照常舉辦，自己女兒的音樂比賽卻公告「因疫情停辦」，讓他哭笑不得。對此，國民黨立委李德維直言，防疫不能雙標，並指政府的雙標行為，看在家長和學生眼裡，難免會覺得心酸。

一名家長在臉書《爆怨2公社》PO文「大港開唱照辦，學生的音樂比賽停辦…」他說自己女兒班級苦練了許久，好不容易打敗了同區的學校，艱難進入全國總決賽，卻突遭主辦方通知「防疫優先」，停辦比賽，僅剩下個人賽照常舉行。但在昨天於高雄的大港開唱卻是正常舉行，林昶佐更在台上「唱到脫衣」，全場嗨翻；對比起遭到停辦的學生音樂比賽，讓該家長顯得更加的無奈。

對此，李德維接受《中天新聞》採訪時表直言，防疫不能夠雙標，藝文類的比賽的確都被教育部停止了，有許多家長和學生看到大港開唱、 甚至HBL籃球比賽有這麼多人參加的時候，難免會覺得心酸，「就是為什麼別人可以，但是我們不行？」

台灣家長教育聯盟理事長謝國清接受《中天》採訪時也指出，防疫措施要有一致性，取消這個比賽，他們有什麼配套的方式？讓孩子們不會失去升學權益，教育部應該講清楚。

政府針對藝文活動防疫的雙重標準，也引起網友熱議，「標準就是…沒有標準」、「大港開唱，是綠色年輕票倉，只要是綠色關聯，就算是買大麻，都可以，只要不是綠色，就不行，親愛的家長，這樣你懂了嗎？」、「大港洗腦大會」。

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(中時新聞網)