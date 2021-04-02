全球受到新冠肺炎的影響，生活型態有了不同以往的改變。新冠病毒是以飛沫傳染為主的新興傳染病，口罩的佩戴顯得格外重要。為增加兒童對於防疫的認知與重視，馬偕兒童醫院舉辦「我手畫我口」口罩設計比賽，希望孩子們在參與活動的過程，更能體會防疫的重要。

此次投稿踴躍，一共收到70件設計作品，甚至遠從美國郵寄而來。馬偕兒醫團隊經過評選討論後選出幼兒園組、小學組及中學組共12幅優選作品，公開頒獎表揚並舉辦為期二個月的展覽活動。

馬偕兒童醫院李宏昌院長於頒獎典禮致詞表示，看到孩子們努力畫出最棒的口罩圖樣，十分感動。就像八里國小洪婕恩同學在作品理念提及「戴口罩很不舒服，但是可以保護自己也保護別人，也可以很漂亮，要開開心心戴上口罩。」

馬偕兒童醫院兒童醫務部主任何啟生也謝謝孩子們熱情參與這次的徵稿活動，認同口罩是阻隔細菌與病毒的最佳裝備，不僅保護自己也保護別人，完全展現台灣的防疫精神及驕傲。

擔任評審主委的馬偕兒童醫院醫務專員邱南昌則表示，評選過程看到許多豐富創意的作品，實在很難取捨，評審團最後以符合投稿規則的五色以內、美感設計及創作理念等三個重點進行評選。再從優選的12幅作品中，考量不織布面印刷需求，選定薇閣國小陳哲文同學的作品進行印製，成品色彩活潑討喜，受到許多人的詢問及喜愛。

優選作品之一的美國塔博中學黃子安同學，家人接獲得獎通知後既驚喜又略帶遺憾，因為3月下旬須返回美國，無法親赴領獎。馬偕兒醫團隊精心安排提前頒獎的機會，在返美的班機當天由邱南昌醫務專員代表頒發獎狀，給予黃子安同學嘉許鼓勵。

本此活動投稿作品即日起於馬偕兒童醫院福音樓九樓走廊展出，邱南昌還透露一個美麗插曲，原來是兒醫團隊於評選完成後隔週，收到一封來自美國的投稿信箋，郵戳時間符合投稿規定(3月3日於美國寄出)而加入展覽行列。此作者係在美國就讀小學的張景圓同學，他特別強調「台灣防疫COVID-19 全世界第一！」作品中亦呈現台灣與全世界共同抵禦新冠肺炎病毒的超人決心，顯見台灣防疫成績斐然且揚名海外。

(中時 )