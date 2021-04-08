嘉義黃姓老闆與徐姓妻子經營2家公司，分別做包裝及進口貿易，去年新冠肺炎疫情肆虐，以1至1.2元收購39萬9000片醫用口罩不良品，擅自加工包裝，仿冒別家廠商商標，每片賣5元，嘉義地檢署依違反《嚴重特殊傳染性肺炎紓困條例》、《商標法》等罪嫌起訴黃姓夫妻及2名員工。

檢方調查，黃男於2020年1月下旬向彰化某合格廠商，以每片1元至1.2元收購醫療用口罩不良品39萬9000片，沒有獲得這家廠商授權，由徐女及蕭姓、盧姓2名女員工製作仿冒包裝盒包裝口罩，再以每片5元價格販售。

此外，黃男又以每片1.6至2.5元價格，向彰化另一家公司收購未加工兒童防塵用口罩、成人口罩半成品，擅自印製標示「甲殼素抗菌口罩」，每片8元出售。

黃男去年3月以每件50元價格購買布料，委託外包商加工產製2100件手術防護衣，每件賣200元，且未經核准即從大陸收購耳溫槍轉售牟利。

彰化縣調查站、保二總隊會同嘉義縣衛生局到黃男位於嘉義縣的工廠搜索，查扣155支耳溫槍、手術防護衣600件、3000多個仿冒口罩包裝盒，以及醫療用口罩成品、半成品9萬1000片。

(中時 )