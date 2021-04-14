倫元投顧分析師陳學進表示，台股14日開高震盪收紅，終場上漲41.06點，漲幅0.24％，收在16,865.97點；櫃買指數則震盪走低，終場下跌3.13點作收，跌幅1.49％，收在206.26點；三大法人進出方面，外資續賣17.96億元，投信續賣16.62億元，自營商續賣1.97億元，惟外資法人於台指期續買236口多單，累計淨空單部位為25,170口，心態轉趨謹慎中性偏多。

台股累計漲幅已大，除因市場心態普遍謹慎保守外，就是受到「世芯風暴」影響，連帶使半導體IC設計及部分電子類股接連下殺。不過，雖然台股「萬七之路」好事多磨，經歷上沖下洗似乎成為必經之路，惟在多方架構不變下，投資人對於短線的震盪，無須過度憂慮。

個股方面，本周納入投資組合的太空梭，獲利大成長，首季營收年增100.2％，股價14日持續出現震盪洗盤走勢，惟尾盤再度拉至平盤，並留長下影線，故只要守穩10日線及月線位置區不破，預期後市仍有續漲機會可期。

選股方面，對於部分高基期、漲幅過大的個股，基於風險考量，建議投資人應暫時保守看待。不過，隨原物料及貨櫃運輸報價上漲、美國總統拜登強推基建計畫，可明顯見到盤面上水泥、塑化、鋼鐵、造紙、航運及部分低基期、具轉機題材之電子股，在內資法人推波助瀾下，近期股價表現強勢，逢低皆可留意。

(工商 )