逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞

證券分析師陳杰瑞表示，台股大盤20日開盤稍見亂流，以低盤開出，且強勢族群航運、鋼鐵、塑化，早盤均見到獲利了結賣壓，惟隨後見到低接買盤，帶動台股開低走高，終場上漲60.59點，收在17,323.87點，連續三天收在「萬七」之上，且出量上攻，顯示17,000點已站穩，日KD及周KD指標持續在高檔鈍化，目前台股仍是強多格局，有望持續創新高。

盤面表現仍呈現健康的輪漲格局，航運、鋼鐵、塑化早盤雖遇亂流，惟開低走高，散裝個股也持續大漲，鋼鐵族群指標股中鋼股價也翻紅，顯示目前原主流多頭格局不變。此外，傳產部分19日有紡織、製鞋股表態，20日又見到橡膠、水泥轉強，傳產族群資金源源不絕。

電子股部分，晶圓代工及IC設計仍處於弱勢，但矽晶圓及第三代半導體族群強勢表態，面板及記憶體族群也出現止跌跡象，電子股走出近期的疲軟態勢。

個股方面，本周納入投資組合的裕民，散裝航運在BDI指數大漲、創19個月新高帶動下，股價持續走高，今年以來漲幅仍落後貨櫃族群，補漲行情可期，有望持續走高。

展望後市，傳產及電子股均有強勢族群表態上攻，顯見台股資金動能強勁，雖然短線基期偏高，仍不需要預設立場。只要台股大盤日KD指標未交叉向下，短線仍是偏多，只要月均線不破，中長線多頭向上趨勢不變，都建議挑選強勢族群操作。

(工商 )