受到國際美元走弱，台股持續萬七盤整，外資加強匯入力道且出口商略有拋匯下，新台幣兌美元匯價今早再升破28.1元，最高匯價來到28.066元，升值1.39角。央行總裁楊金龍表示，台灣隨著疫情控制良好，經濟穩健成長，將持續觀察通膨是否過熱，未來兩年升息情形仍需以經濟發展和通膨狀況作為考量。

今早台北外匯經紀公司新台幣匯價以28.18元開盤，一開盤就升破28.2元，隨後在外資匯入下再升破28.1元。

對於今年美方未將台灣列入匯率操縱國，楊金龍表示，應該是考量我方提出的這三點。第一，美中貿易衝突，全球價值鏈分散情況被打破，很多台商回台生產，使我們出口到美國增加；其次疫情下，美國資安產品、晶片需求增加；最後就是我們不斷強調，聯準會（Fed）基於法定職權實施QE，台灣央行也是基於法定職權，當資金大量進出，進場干預，為的是維護金融市場穩定。楊金龍也稱讚：「美國財長葉倫的做法是比較務實且周延」。

(時報資訊)