逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股20日開低走高，再創新高，終場上漲60.59點，漲幅0.35％，收在17,323.87點；櫃買指數亦同步上漲2.41點，漲幅1.14％，收在213.62點；三大法人進出方面，外資轉賣15.87億元，投信轉賣0.3億元，自營商續買8.43億元，惟外資法人於台指期轉賣4,296口多單，累計淨空單部位為28,832口，心態轉趨謹慎中性偏多。

雖然塑化、鋼鐵等傳產股，隨短線股價漲幅已大，且短期指標似有過熱的情況，股價20日紛紛下殺拉回。不過，可以看到市場人氣並未因此退卻，除鋼鐵股中鋼、聚亨、燁興，航運股長榮、陽明、台航、新興、裕民、慧洋-KY，電線電纜億泰、華榮，電機類股東元等，維持超強走勢不變。

此外，市場資金轉戰矽晶圓族群及部分低基期電子股，包括合晶、台勝科、環球晶、中美晶、嘉晶、漢磊、力致、瑞祺電通、偉詮電、矽創、晶技、中環、錸德等，亦紛紛強漲，顯見業內法人大戶心態積極偏多不變，後市行情仍是正向看待。

個股方面，本周納入投資組合的裕民，波羅的海運價指數（BDI）急速反彈，運價高漲，市況一路看旺至第三季，股價20日持續上漲，創近十年來新高，儘管急漲後，短線上不排除或有震盪，惟只要量價不失控，後市仍有續漲機會可期。

選股方面，長榮、陽明、新興、裕民、慧洋-KY等仍是持多看好不變外，鋼鐵、部分低基期電子轉機股等亦值得留意。此外，全球鋼鐵供應吃緊，除龍頭指標中鋼外，亦可留意春源、大成鋼等兩檔擁有大量低價庫存利益的個股；至於ASIC設計創意、設備股家登等，後市股價亦值得期待。

(工商 )