拜登擬祭出富人稅，衝擊美股四大指數翻黑作收，台股開高翻黑後拉高震盪，指數一度上漲逾百點，盤面資金主流依舊鎖定鋼鐵、航運，惟壓回力道沉重，多檔指標股開高走低，電子股成交比重一度降到4成5以下，尚未有接棒態勢，台股成交金額爆天量但呈現黑K，顯示波段雖仍維持多頭格局，惟短線恐進入整理，只是原物料、缺貨題材仍在，台股短線經強勢整理後，波段仍可望維持向上趨勢。

電子股成交量比重今持續凍結，一度降到4成5以下，大型權值股中，台積電(2330)將砸800億元擴建南京廠28奈米產能，今股價開高走高，漲幅逾1%，站回600元大關，朝向月線靠攏，終結日K連黑；大立光(3008)則小漲震盪，漲幅約0.5%；聯發科(2454)開高走高，再度成功挑戰千元大關，最高達1010元、漲幅逾2%；聯電(2303)訂單滿到年底，產能均已被客戶預訂一空，不再接新增訂單，且第一季及第二季順利調漲晶圓代工價格後，下半年將逐季漲價，今股價大漲4.5%；華邦電(2344)也因DRAM行情大好，大漲逾4%。

熱門亮點族群上，隨挖礦、宅經濟等需求增高，板卡、顯卡短缺嚴重，麗臺(2465)、撼訊(6150)、映泰(2399)強勢攻上漲停。

鋼鐵、航運持續掌握資金主流，惟多檔指標股開高走低，航運今成交量比重一度達28%，航空股華航(2610)、長榮航(2618)開高走低，盤中下跌約1.5%，陽明(2906)今恢復交易，成交量衝上第一，盤中下跌2%，長榮(2603)、萬海(2615)也均是開高走低，盤中跌幅分別逾2%、3%，四維航(2608)更是打入跌停。鋼鐵股中鋼(2002)開高走低，盤中跌2.5%，燁興(2007)、官田鋼(2017)跌停，東和(2002)、春源(2010)、志聯(2024)、新鋼(2032)、新光鋼(2031)等均壓回下挫。昨日台股爆出6千億大量，引發市場獲利了結賣壓，指數震盪回測十日均線，目前全球景氣緩步復甦，美國基建法案積極推行，FED維持寬鬆基調不變，國際股市資金充沛，加上目前正值美股及台股第一季財報登場，預期財報利多可期，有利多頭行情延續。

兆豐國際投顧表示，電子指數拉回失守月線以下均線，短線恐繼續回測季線支撐，金融指數反彈逢壓再拉回，惟仍守5日線，多方格局不變；未含金電指數創新高後，成交金額爆天量並以長上影線黑K作收，波段雖仍維持多頭格局，惟短線恐進入整理，近期漲多之原物料、航運等傳產族群出現多殺多，高檔爆量並收黑，恐影響短線市場追價意願，預期台股短線恐進入整理。所幸FED維持寬鬆 不變，預期美股科技股財報維持成長態勢，加上原物料及航運股漲價、缺貨題材仍在，台股短線經強勢整理後，波段仍可望維持向上趨勢不變。

(時報資訊)