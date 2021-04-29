第1季獲利創下單季歷史新高的光寶科(2301)第2季可望更好，光寶科總經理邱森彬表示，第2季原物料缺貨及漲價對公司影響不會太太，無論是營收或是GP有機會再往上成長，公司將持續進行泰國、天津及越南等地投資擴產，台灣高雄廠及泰國新廠將在第2季完工，因應下半年營運所需。

光寶科今天舉行法說會，公布第1季財報，由於來自光電、汽車電子、雲端運算、AIoT與筆電、遊戲機等產品與應用需求穩定成長，光寶科第1季合併營業收入為377.18億元，季減9%，年成長16%，不含已轉讓之固態硬碟(SSD)事業以及自今年起不列入合併財報之閎暉實業則年成長26%，受惠於產品組合優化與營運效率提升，營業毛利為67.18億元，年成長42%，單季合併毛利率為17.8%，季增1.6個百分點，年增3.3個百分點，為歷年同期新高，營業淨利為21.07億元，季增16%，年成長180%，營業淨利率5.6%，季增1.2個百分點，年增3.3個百分點，稅後盈餘為42.63億元，季增112%，年成長171%，單季每股盈餘1.83元，創下單季歷史新高。

就各部門來看，光電部門(含光電元件、戶外照明方案及汽車電子產品)受惠於LED元件不可見光、5G、AIoT、工控應用，與民生醫療、消毒與淨化之UV LED等需求提升，加上LED車用照明產品出貨增加，單季營收為81.02億元，年成長31%，佔整體營收22%，平均毛利率為20%~30%，單季淨利為10.58億元，年成長85%；雲端及物聯網部門(含應用於資料中心、伺服器、網通設備、AI、物聯網、智慧裝置與智慧影像方案產品)因雲端運算、網通設備電源管理系統、AI智慧居家設備電源及伺服器機殼出貨持續成長，單季營收為94.88億元，年成長18%，約佔整體營收25%，毛利率12%~22%，單季淨利為3.49億元，年成長135%；資訊及消費性電子部門(含應用於NB、平板電腦、桌上型電腦、遊戲機、消費性電子與多功能事務機產品)因NB及遊戲類電源產品需求成長、雷射多功能事務機種出貨順暢及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市佔率持續提升，單季合併營收為201.27億元，年成長10%，約佔整體營收53%，毛利率為10%~16%，單季淨利為11.37億元，年成長98%。

近期上游原物料價格飆漲，且IC元件缺料，衝擊電子供應鏈，不過光寶科因供應商優先供貨，對營運影響不大。

邱森彬表示，第1季鋼鐵、塑膠料及銅均大幅上漲，且IC元件交貨狀況不理想，材料是第2季最大的變數，不過在這方面，我們與客戶達成共識，材料價格由客戶吸收，且光寶在供應商有領先的地位，在物料掌握有優先交貨，第2季原物料缺貨及漲價對公司營運影響不會太大。

就各產品來看，邱森彬表示，受惠遠距活動與宅經濟業務持續成長，其中光電新產品如：Mini LED、應用於電源及工控的高階光耦合器、紅外線感測器等出貨持續增加，尤其是高端的Mini LED應用在筆電、電競周邊產品，以及手持穿戴裝置之紅外線感測需求，將是光電部門下一波成長動能。

在雲端電源及5G部分，邱森彬表示，雲端及5G是公司未來發展重要產品，其中雲端電源這一代的設計已進入量產階段，由於新一代設計加上BMS(電池管理系統)及PSU(電源管理系統)，新產品在第2季已得到客戶認證，歐美客戶都會往這方面設計考慮，可以樂觀期待下一代產品出貨可望大幅成長；至於5G的小基站產品已完成開發，預計第2季在客戶端進行場域測試，順利的話下半年可以取得認證，挹注明年營收。

電動車及車用電子滲透率持續提升，光寶科也將加大力道在車用領域的佈局，邱森彬表示，我們將集結公司資源加重投資汽車相關產品，如：電動車充電樁、車內電源系統及DC to DC電控系統等，並與海外設計公司合作，以因應汽車電子需求成長。

在海外佈局及併購方面，邱森彬表示，公司持續進行泰國、天津及越南等地投資擴產，台灣高雄廠及泰國新廠將在第2季完工，因應下半年營運所需；至於併購則是聚焦在光電、車用相關產品與應用，目前在建立口袋名單，未來除併購，亦可能與國外企業合資合作。

邱森彬表示，在雲端運算、5G、AIoT、光電、車用電子、NB及遊戲機與電競類等市場需求成長，且原物料缺貨及漲價對公司影響不會太太下，第2季營收及GP都會比第1季好，其中營收可望較去年同期成長5%到10%，GP可以維持去年同期表現。

(時報資訊)