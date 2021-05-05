終端客戶需求強勁，德微(3675)4月合併營收為1.7億元，月增5.59%，創下單月歷史新高，受惠於二極體產業市況火熱，且亞昕合併綜效顯現，德微訂單能見度已到下半年，加上敦南車用產品將於下半年開始出貨，德微預估，今年業績可望一路好到年底。

由於車用電子與消費性產品月平均出貨量較去年月出貨量分別成長100%與37%，成為推升公司今年營運創新高利基型產品，德微4月合併營收為1.7億元，月增5.59%，年成長18%，創下單月歷史新高，累計1到4月合併營收為6.19億元，較去年同期年成長17%。

汽車市場與高端電子相關產品之應用快速增長，德微目前產線已供不應求，日前董事會通過自今年4月19日到2022年3月31日投資1065萬7510美元(約新台幣3.04億元)，針對車用、工業及高端手機市場擴建自動化生產線，以因應未來客戶訂單需求。

德微科技近幾年在達爾協助下積極提升產品生產效率及競爭力，德微延續2020年著手規劃透過生產製程產線全面自動化、子公司亞昕晶圓創新研發從4吋至5吋與建構品質優化升級之MPE系統等方式，提升公司產能與優化產品組合效應將在今年開始發酵。

在車用部分，德微已陸續通過各項車規認證，車用保護元件出貨也逐月攀升，德微亦接收敦南車用產品設備，預計今年上半年敦南車用設備可以完成車用信賴度DFN及雷擊保護認證，並於第3季開始出貨敦南車用產品訂單，德微預估，今年車用產品營收可望較去年倍數成長，佔營收比重可望達5%到6%。

(時報資訊)