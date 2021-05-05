NB客戶訂單強勁，電池模組廠—新普科(6121)4月合併營收79.43億元，月增0.95%，為歷年同月新高，儘管電子供應鏈缺料問題未解，新普科因不同客戶拉貨時程搭配還不錯，樂觀看待第2季營運，預期第2季可望比第1季好。

半導體元件缺料問題持續困擾著電子產業，連帶衝擊NB品牌廠及零組件廠出貨，雖然新普科客戶也有長短料狀況，但因每家NB客戶拉貨時程不一搭配得還不錯，對新普科出貨影響有限。

由於NB需求依舊強勁，且轉投資AES-KY(6781)電動自行車及資料庫中心備援電池(BBU)出貨持續放量，新普科4月合併營收79.43億元，月增0.95%，年成長25.04%，為歷年同月新高，累計前4月合併營收為303.62億元，年成長45.71%。

目前新普科客戶訂單能見度已達第3季，新普科樂觀看待第2季營運，預期第2季可望維持季成長，第3季應該也不錯。

新普科2020年合併營收達854.71億元，年成長15.92%，創下歷年新高，營業毛利為100.02億元，年成長32.9%，合併毛利率為11.7%，年增1.49個百分點，營業淨利為66.58億元，年成長57.33%，稅後盈餘為50.5億元，年成長32.06%，亦是歷年新高，每股盈餘為27.3元；公司董事會決議每股配息19.1元，亦創下歷年新高。

(時報資訊)