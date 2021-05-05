工業精英30指數成分股新增豐興等6檔個股 19:452021/05/05 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣指數公司5日公布「台灣指數公司工業菁英30指數」2021年成分股定期審核結果，成分股納入豐興（2015）、南帝（2108）、玉晶光（3406）、台勝科（3532）、健策（3653）、神達（3706）等六檔，並股刪除聚陽（1477）、葡萄王（1707）、鴻準（2354）、台塑化（6505）、億豐（8464）等五檔。 指數公司表示，成分股納入和刪除之變動將自5月5日交易結束後生效，亦即自5月6日起生效。 藍籌30指數成分股新增亞泥及矽力-KY二檔個股 MSCI半年度調整將登場 台股五強拚入列成分股 (工商 ) #健策 #葡萄王 #台勝科 #鴻準 #豐興 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電子菁英30報酬指數納入興勤等4檔個股 19:002021/05/05 財經 台指期爆量 長榮殺至跌停 04:102021/05/05 財經要聞 股市名嘴勾結炒作 報32檔股票炒股獲利4000萬 檢調約談10人 15:472021/05/05 社會 台股萬七關卡拉鋸 尾盤震盪翻黑下跌90點 13:422021/05/05 財經 當沖熱爆殺台股 04:102021/05/05 財經要聞 雨水撲滿奏效 台南校園農場免休耕 04:102021/05/05 地方新聞 台股殺尾盤外資賣超144億 進場時機看兩訊號 18:312021/05/05 財經 高雄市工業會新任理事長為陳哲生 14:312021/05/05 財經 《盤中解析》鋼鐵航運出擊 再戰萬七 11:262021/05/05 財經 台股寫天量 高低震盪680點 04:102021/05/05 財經要聞 《鋼鐵股》豐興Q2獲利維穩 投資中鋼、東鋼添利 12:502021/05/05 財經 財經熱門新聞 丟掉大陸市場台灣經濟完了？謝金河：這國給我們上了一堂課 - 財經 台股3天跌掉千點 這3檔殺不下去有人在顧？ - 財經 台股崩跌 當沖客嚇慘 謝金河這1句散戶要聽進去 - 財經 完美複製半導體供應鏈 日媒：老美制裁給陸晶片業大機會 - 財經 680點恐怖驚魂 台股殺散戶兇手抓到了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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