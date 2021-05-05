台灣指數公司5日公布「台灣指數公司工業菁英30指數」2021年成分股定期審核結果，成分股納入豐興（2015）、南帝（2108）、玉晶光（3406）、台勝科（3532）、健策（3653）、神達（3706）等六檔，並股刪除聚陽（1477）、葡萄王（1707）、鴻準（2354）、台塑化（6505）、億豐（8464）等五檔。

指數公司表示，成分股納入和刪除之變動將自5月5日交易結束後生效，亦即自5月6日起生效。

(工商 )