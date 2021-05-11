東元(1504)集團關係企業東元精電5月初向證交所遞送公開發行申請，預計8月登錄興櫃。東元精電以生產伺服馬達、永磁式步進馬達、無刷直流馬達等產品為主，也是東元集團在精密馬達發展、與智慧製造應用、電動載具市場的重要佈局。近年營收持續成長，2020年全年營收較前一年成長逾3成，希望成為東元集團的小金雞。

東元精電表示，相關伺服全系列產品，已被廣泛用於智慧製造、工廠自動化設備系統。東元並且發揮集團綜效，搭配東元電機的PLC控制單元、高效變頻器、敏捷驅動器。應用產業包含橡塑料機器設備、包裝、切割機、各種工具機行業、汽車廠等產業，也包括半導體產業與智慧物流的應用、電子業的PCB鑽孔機台自動化設備、和AMR(Autonomous Mobile Robot)、Cobot協作型機器人等。

東元精電董事長林勝泉指出，公司今年第1季比上季成長23％，若與去年同期比較成長65％，主要來自伺服馬達的營收成長，歸功於公司多年來的營運策略正確，產品系列齊全且市場定位清楚。林勝泉表示，已成功爭取到歐、美、日等國際工控大廠的ODM合作，在大陸、印度與台灣等市場，也是表現突出。而為了持續深化合作夥伴關係，將著手共同規畫與研發下一代伺服馬達產品，預計於2022年初陸續上市，接下來將陸續打入歐美日等高階市場。

東元精電公開發行的時間預計於申請後12個營業日生效，並於7月召開股東臨時會，選任獨立董事，8月登錄興櫃。

展望未來，延續2020年疫情下的歐美市場，居家隔離人數增加，使醫療器材和電磁式模擬負載的運動健身器材需求大幅飆升，相關伺服馬達和驅控裝置成長超過50％，預計於2021年將持續著重醫療及電動載具的應用系列開發，為營收注入新一波成長動能。

(時報資訊)