水情不佳無法發揮！台電緊急通知今晚停電 21:042021/05/17 工商 邱琮皓 、馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台電晚上緊急公布停電通知。圖／摘自手機截圖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台電晚上緊急公布停電通知，從今晚8時10分開始，預計將停電1至2小時，停電組別仍是C、D組，以上次513大停電時尚未執行分區輪流供電的用戶為主。 台電解釋，由於17日下午用電需求持續攀升，傍晚19時30分負載仍達3487.2萬瓩。供給方面，興達電廠1號機雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，至19時35分發電量僅4成。且水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮。為維持電力供需平衡，系統將自動保護設備動作，將有部分地區停電。 興達一號機再傳故障 台電：不影響供電 疫情升溫 慈濟醫院明起暫緩預約施打疫苗 (工商 ) #系統 #台電 #停電 #發揮 #緊急 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中重慶國小1學生染疫全校停課 環保局緊急消毒 10:222021/05/17 生活 美術老師確診北市光仁國小緊急通知停課 校長回應了 09:082021/05/17 生活 興達電廠1機組故障 用電量再創今年新高 15:152021/05/17 財經 日本疫情爆炸性成長 停辦奧運呼聲高 04:102021/05/17 國際大事 案1563馬祖旅遊 超過30家民宿業者全額退費 11:162021/05/17 生活 萬華光仁國小幼兒園美術老師確診 深夜緊急公告停課兩周 06:432021/05/17 生活 台中重慶國小緊急停課 源自宜蘭傳播鏈 09:512021/05/17 生活 永和某幼兒園家長疑確診 緊急停課1周 13:182021/05/17 生活 陳勢安遇疫發片一波三折 今晚安全展現「人與人的連結」 14:432021/05/17 娛樂 以巴衝突 王毅提中方4點主張 邀請以巴代表赴陸談判 08:342021/05/17 兩岸 興達電廠1號機故障 已點火重新升載 15:482021/05/17 生活 財經熱門新聞 【全台大停電】上網可查「我家限電時間」 台電網路塞爆 - 財經 直播》為什麼又是CD組分區停電？原因曝光 - 財經 散戶明先逃命？手上有這2種股票先砍 抄底股曝光 - 財經 散戶真的變韭菜 外資終結連5賣轉買334億 掃貨這10檔 - 財經 影／台股失守半年線不妙？ 國安基金喊話這關鍵：暫不進場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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