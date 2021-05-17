台電晚上緊急公布停電通知，從今晚8時10分開始，預計將停電1至2小時，停電組別仍是C、D組，以上次513大停電時尚未執行分區輪流供電的用戶為主。

台電解釋，由於17日下午用電需求持續攀升，傍晚19時30分負載仍達3487.2萬瓩。供給方面，興達電廠1號機雖已併聯並緩步升載，但發電量提升需要時間，至19時35分發電量僅4成。且水情不佳，雖已放水發電，但仍有限制，水力發電無法發揮。為維持電力供需平衡，系統將自動保護設備動作，將有部分地區停電。

(工商 )