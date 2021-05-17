台電17日晚間發布緊急停電通知，由於下午用電需求持續攀升，加上興達電廠1號機故障雖已排除，但提升發電量仍需時間，為維持電力供需平衡，系統將自動保護設備，部分地區於20時50分依C、D組緊急分區輪流停電。台北市長柯文哲表示，目前南港、內湖地區已有多處停電，對此，台北市議員游淑慧頗感鬱悶表示，「叫我們待在家裡，但又不給我們電！」。

柯文哲今在臉書上表示，因台電興達電廠又發生異常事故，導致部分地區的限電，目前南港區、內湖區、中山區已有多處停電，請民眾盡量不要搭乘電梯，並注意用火、用電安全，有進一步訊息，會隨時跟大家說明。

游淑慧也在臉書上PO出台電發度的緊急通知，並忍不住直言，「鬱悶人生，叫我們待在家裡，但又不給我們電！」她更指出，「好好好，台灣不缺電」，看來「不缺電停電」會變常態，趕快上網買個緊急照明燈，「把手機和pad充飽電」。

網友們也留言回應，「台灣不會停電，錯的都是白鼻心、員工、設備、人民，政府永遠不會錯」、「是不是又誤觸按鈕了」、「政府說：我們不缺電，是用電超乎預期」「沒意外，只是人與人的連結不小心按錯了，造成無法用愛發電，絕對不是缺電喔」、「817快用愛發電啊！817是台灣價值不夠嗎？」

(中時新聞網)