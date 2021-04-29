美國利率政策維持不動，台股加權指數29日開在17,646.93點，獲利及股利配發超乎預期的聯發科（2454），股價直奔漲停板1,185元，第一季獲利也不錯的聯電（2303）股價開跌，跌幅逾4％，早盤指數大漲逾百點。

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）利率會議，結果一如預期，維持利率政策不動，聯準會（FED）主席鮑爾持續淡化通膨風險，促使標普一度創盤中歷史新高，但鮑爾提到，確實在股市和其他地方，看到一些泡沫。

此一言論，使美股最後15分鐘急殺，標普500指數應聲翻黑，道瓊指數收跌逾160點，財報表現佳的微軟大跌2.83％，領跌科技股，費半指數下跌1.46％。

台積電ADR跌1.33％，日月光ADR勁揚1.90％，聯電ADR跌2.77％。蘋果下跌0.60％至每股133.58美元，但發布2021會計年度第二季財報，營收、獲利遠勝華爾街預期，並宣布將加發7％股利和執行900億美元庫藏股，盤後股價上漲逾2％。

群益期貨副總經理范振鴻指出，FOMC會議的內容符合市場預期，沒有意外地維持鴿派，但其實是更鴿派，不過，美股小跌收場，雖然無法用一天的表現決定未來的方向，但相較今年二次FOMC，這次美股表現，少了點激情，因為大部分的利多，都已反映在市場中，需要更多的催化劑，才能驅動美股持續上漲。

就台股部分，范振鴻認為，近一個月台股表現比美股還強，除非美股再繼續噴出大漲，不然，台股可能開始進入震盪期。美國FOMC會議後，美股利多不漲，對美股仍持樂觀的態度，但要提高警覺，台股也是一樣情況。

(工商 )