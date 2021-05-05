美股周二跌多漲少，台股集中市場加權指數今(5日)開盤以16968.75點、上漲34.97點開出，隨即上揚至17008.82點，重返萬七大關，台積電開盤小漲3元，開在594元，聯電以平盤54.6元開出，聯發科開盤也小漲5元，開在1090元，陽明開高，長榮、萬海開盤則呈下跌走勢，友達、群創開平，彩晶下跌，中鋼開盤即上漲0.9元，以37.15元開出後持續走高，漲幅逾4%。

美國財政部長葉倫說可能需要適度升息的言論，引發美股盤中狂殺，投資人憂心升息，引爆科技股拋售潮，儘管葉倫稍後澄清升息一說並非建議或預測，除道瓊外，其他三大指數仍收黑，道瓊工業指數收盤上漲19.80點(或 0.058%)，以34133.03點作收，那斯達克指數收盤下跌261.62點(或1.88%)，收在13633.50點，標普500指數終場下跌28.00點(或0.67%)，收在4164.66點，費城半導體指數收盤下跌49.07點(或1.60%)，收在3024.31點。

台股4日開高走低，指數高低震盪680點，收在16933.78點，下跌288.57點，失守月線、萬七關卡，成交值達6642億元，再創歷史新天量，三大法人合計賣超82.81億元，其中，自營商賣超60.93億元，投信賣超22.77億元，外資及陸資買超0.89億元。

法人表示，4日的重挫主要是內資多殺多所致，外資並未大幅賣超，台股目前還沒有明確轉空的疑慮，應仍屬短線漲多，加以疫情的不確定性因素所致，對於技術線型轉弱個股，持有者宜設好停損點，空手者先不接，待拉回守穩、線型整理完畢再布局。

(中時新聞網)