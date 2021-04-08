臺大醫院率先導入公衛電腦，攜手凌華科技、友達光電守護醫護人員健康。（台大提供）

公衛電腦除了效能與相容性佳，更是守護醫護人員健康的好幫手，圖為台大醫院院長吳明賢。（台大提供）

多年前SARS疫情肆虐時，台大醫院急診首次被迫關閉，當時的環境採檢結果，不僅是門把，就連電腦鍵盤都發現有病毒，電腦成為醫院清潔消毒的死角，為此，凌華科技與友達光電聯手研發出可快速清潔、全面抗菌一體成型的「公衛電腦」，全機沒有鍵盤、滑鼠，光滑表面易清潔，並共進駐20台在台大急診、疫病門診等具高風險感染區，盼成為防疫堅強後盾。

醫院中各個角落都有規定清潔頻率，但電腦鍵盤常常成為被忽略的一環，清潔人員也不知道從何清潔起。為協助醫護人員防疫，凌華科技與友達光電聯手研發出可快速清潔、全面抗菌的「公衛電腦」，全機殼一體成型，可免去滑鼠及鍵盤，降低醫療照護相關感染機率。已有6台進駐台大急診醫學部，預計還有14台會陸續導入疫病門診、防疫病房、兒童醫院等高感染風險的區域。

凌華科技醫療產品事業中心經理杜原忠表示，公衛電腦是無螺絲設計，沒有凹槽、沒有鍵盤，全密封外殼，可以讓讓清潔人員在最短時間清潔乾淨。無邊框觸控面板、沒有實體按鍵，清潔時可以暫時鎖住觸控功能，清潔完解鎖就可以繼續使用。

此外，醫護人員緊急狀況時需要戴手套，公衛電腦具備多點觸控的投射式電容顯示器，就算噴酒精、戴手套，也可以精準控制。電腦也全面覆蓋抗菌表面塗層，這是額外成本，但可以有效抑制99.9％細菌增生。

台大醫院吳明賢院長表示，ICT產業是台灣的護國神山，台大醫院是自居國民健康守護神、世界一流的大學醫院，是結合ICT科技和醫療最好的場域。生策會副會長楊泮池表示，在疫情當中台灣表現很好，但是疫情對醫療造成的一大衝擊，是「遠距醫療」的必要，因為「一接觸，感染機會就變得很大」，因此智慧醫療、不接觸的醫療，變成未來必須走的路。

生策會副會長楊泮池表示，在疫情當中台灣表現很好，但是疫情對醫療造成的一大衝擊，是「遠距醫療」的必要，因為「一接觸，感染機會就變得很大」，因此智慧醫療、不接觸的醫療，變成未來必須走的路。

楊泮池表示，台大醫院就要用到好幾萬個面板，「一個門診就要四個面板，病房更多，每個都有，每個醫師手上都有一個面板」，如此才能掌握病人情況。遺憾的是，台灣廠商大部分還留在代工，沒有自己的品牌，送到國外掛牌之後賣回來，價格就翻了十倍、二十倍。應該要趕快反過來，讓國產的、經過認證的優質面板，提供醫療界安心使用、服務病患。

(中時 )