COVID-19疫情下，用餐衛生顯得更重要，消基會今天公布自助餐廳衛生防疫措施調查，結果125家自助餐廳中有35%餐廳收銀員必須包餐或盛飯，恐成病毒傳播途徑。

消基會今年2月至3月間針對全台125家自助餐廳執行自助餐廳防疫與衛生措施調查，並與去年3月進行的調查進行比較，結果發現，經歷一年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，多數項目相較去年都有進步，唯有收銀員接觸食物一項退步較多、桌面清潔度些微不及去年。

消基會指出，過去曾檢驗鈔票表面細菌，結果發現75%的樣本中帶有金黃色葡萄球菌、17%的樣本中有大腸桿菌，而這次調查卻顯示，有35%的自助餐廳收銀員除了收錢外，也須盛飯、夾菜、切肉、送餐等，可能成為病菌傳播的渠道，比例也較去年調查的20%高出許多，是這次調查中退步最多的項目。

另外，在菜餚加蓋部分，消基會去年調查僅有19%的餐廳在菜餚上加蓋，這次調查增加為63%，同時店內有標示「禁語」等字樣者，也從去年的9%提升為42%。

消基會提到，政府大力推廣勤洗手防病毒，也建議業者提供消費者酒精消毒，但調查顯示，僅有37%的自助餐廳有提供洗手設備、45%店家提供酒精，儘管相較去年的28%及19%已經有提升，但仍都未達半數，衛生與防疫效果仍不理想。

許多消費者會在自助餐廳內用餐，消基會這次調查也新增用餐有無隔板項目，結果僅有6%的自助餐廳有設，且僅有8%的自助餐廳有入內量體溫措施。

在戴口罩部分，消基會說，這次調查中餐廳服務人員97%有佩戴口罩，但卻有10%未正確遮住口鼻，口罩僅佩戴到一半，且雖然有42%餐廳要求消費者入內需佩戴口罩，較去年的6%增長不少，但仍有半數以上自助餐廳未嚴格要求入內需佩戴口罩，防疫效果令人擔心。

消基會最後呼籲餐飲業者多一次消毒、多一道防護，就能多保護一些消費者，在疫情尚未結束的時刻，更應多加警惕。（編輯：張雅淨）1100414

(中央社)