擴充基座專業供應商東碩(3272)，受到缺料與部分料件需要補原廠證明在出口文件上，使3月營收出現逾1成的年減，下滑到4億元低於預期，首季營收11.1億元年增18.4％。法人估毛利率12.7%，稅後獲利0.2億元，EPS 0.33元。展望第二季，考量2Q NB組裝客戶營收將成長5-8%，且2Q將開始陸續將部分客戶進行成本轉嫁，毛利率可望回升至13%，稅後獲利0.31億元，EPS 0.56元。

東碩去年為擴充基座(Docking Station)營收占比約為90％，分享器與其他約10％，主要客戶為NB-ODM廠與通路品牌廠，目前東碩是Docking Station主要ODM廠。

法人指出，下半年將有更多的USB4的Controller IC上市，並帶動搭載USB4規格的Docking Station推出，因為USB4是新規格，且根據規範，用在Docking Station的USB4，將原生支援速度更快的 Thunderbolt3傳輸規格，新品高規格將逐漸助力ASP改善。

目前東碩部分產品已開始進行成本轉嫁，將陸續反應在收入上，並改善下半年的ASP。長期而言，研究處持續看好疫苗施打普及後將使員工返工，員工疫情間新購的NB將可能取代辦公室既有的桌機，可以連接大螢幕與支援移動辦公的多功能連接埠重要性增加。

(時報資訊)