居家網路線及車用電子線需求強勁，萬泰科(6190)第1季合併營收16.75億元，創下近10年單季新高，由於北美及東南亞廠區接單暢旺，萬泰科預估，目前訂單能見度已達7月，第2季營運將優於第1季，今天股價漲停作收，創下2007年8月13日以來新高。

萬泰科主要產品為網路線及車用電子線，各國陸續重啟基礎建設，推升網路線、家用灌溉線及空調線、太陽能線等需求，加上全球車市復甦，帶動萬泰科業績自去年下半年重回成長軌道，今年第1季業績更是淡季不淡。

萬泰科現有台灣廠、大陸東莞廠、越南廠及泰國四個廠區，其中台灣廠主要生產網通佈線產品，包括：CMP、CMR產品，泰國廠及越南廠主要生產汽機車線、電子線，客戶為當地汽機車組裝廠及家電廠，東莞廠主要為消費性電子、醫療及家電用線，目前東莞廠主攻大陸內需市場；由於萬泰集團生產基地分散，且各地市場佈局已久，全球網路佈線10大品牌至少有7家成為長期配合的客戶，在東南亞地區也因強調本土化經營、落實在地化服務，成為泰國家電類內部用線前三大供應商，也是越南汽機車類內部用線前三大供應商。

在客戶訂單強勁下，萬泰科3月合併營收為6.54億元，年成長41.88%，創下單月歷史新高，累計第1季合併營收為16.75億元，年成長37.12%，創下單季歷史新高。

為因應家用電源線訂單需求，萬泰科將於泰國廠擴產電源線，預估擴產後月產能將由200萬條提高至400萬條。

萬泰科表示，目前訂單滿滿，能見度已到7月，第2季業績會比第1季好，全年業績將遠優於去年。

(時報資訊)