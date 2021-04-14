COVID-19疫情使藍牙裝置年度出貨量的成長遞延一年，預期包括可穿戴式裝置和定位系統的部分市場將出現大幅成長。儘管發生上述變化，但依據藍牙技術聯盟（SIG）14日發布的《2021年藍牙市場趨勢報告》預測，至2025年，具備藍牙功能的裝置年出貨量將從去年的40億件增加至超過60億件。

儘管多數市場遭受COVID-19疫情影響，部分藍牙市場卻出現成長契機。過去一年來，醫療照護環境逐漸倚賴藍牙醫療設備和解決方案，用以大幅減少接觸並改善患者照護，預計至2025年，藍牙醫療照護位置服務導入情形將有5倍成長。居家辦公的全球趨勢則推動藍牙電腦配件成長，2020年藍牙電腦配件的出貨量為1.53億件，比去年預測高出10％。

隨著人們越來越重視健康，藍牙可穿戴式裝置的需求亦不斷成長，預計2021年藍牙可穿戴式裝置出貨量將達到2.05億件。此外，人們對安全復工解決方案抱持高度興趣，藍牙即時定位系統（RTLS）的部署將大幅增加，預計至2025年達到516,000種應用。

藍牙技術聯盟執行長Mark Powell表示：「我們對於藍牙會員社群從容應對2020年帶來的挑戰深感自豪，也感謝眾多會員努力不懈地開發創新技術，幫助控制疫情。藍牙社群因應疫情匯聚創新者帶來幫助，彰顯了藍牙社群成立的使命及願景──推動技術發展以創造更安全、更緊密聯繫的世界。」

20多年來，在超過36,000家忠誠企業會員社群的支持下，藍牙技術得以滿足持續成長的無線創新需求。《2021年藍牙市場趨勢報告》以ABI Research研究資料為依據，聚焦藍牙技術支援之解決方案領域的重點趨勢，包括：

2020年，居家辦公的全球趨勢推動藍牙電腦配件成長，同時人們越來越關注健康，加上疫情期間對遠距醫療的需求，藍牙可穿戴式裝置的需求成長將比先前的預測高出5％。至2025年，資料傳輸裝置的年出貨量預計將成長1.7倍。

疫情爆發造成旅行和工作受限，導致藍牙位置服務的部署數量在短期內減少。然而，由於市場對於資產追蹤和室內定位案例持續抱持興趣，分析師預計藍牙位置服務的成長將在2021年底反彈，並在2025年之前達到32％的複合年成長率。此外，預期至2025年，藍牙醫療照護位置服務的數量將成長5倍。

(工商 )