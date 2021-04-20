台泥19日深夜召開重大訊息說明會，宣布將以1.32億歐元(約合新台幣44.7億元)收購歐洲Engie EPS儲能公司60.48%股權，成為最大股東，強化台泥在電池儲能系統、電動車快充裝置等領域的布局，消息激勵今(20日)股價開盤即上漲2.7元，盤中觸及54.9元，上漲4.5元，漲幅達8.9%，網友哀號「4字頭永遠絕版惹嗎」。

台泥表示，Engie EPS廠區座落於義大利，並在法國上市，在先進的BESS（電池儲能系統）、電動車快充裝置、智慧電網及氫能擁有各式專利及產品，案場遍布歐洲、美洲、大洋洲及非洲；ENGIE EPS已與世界第四大汽車公司Stellantis（原飛雅特、克萊斯勒加標緻）共組合資公司，Stellantis在全球汽車市場有9%市占率，年產汽車770萬輛，歐洲區將自2025年全部轉生產電動車（約338萬輛），若以每部汽車需要5,000顆電池估算，預計4年後每年會需要169億顆電池，以及全歐洲適用的充電樁及快充樁。

收購歐洲儲能廠，跨入電動車市場的消息揭露後，股市開盤前即在PTT股板熱烈討論，有網友留言「傳產話題+電動車概念 噴爆」、「台泥噴噴」、「可惡 41塊買的台泥要絕跡了嗎」、「呆泥4字頭永遠絕版惹嗎QQ」、「3個月前買的40.15。要絕版了！買太少啊」、「好險42已進場」，甚至還有網友喊「股價衝100」。

但也有網友並不看好這項收購，網友留言說「我想到之前手機業大風行時，很多大公司也是去併手機公司，結果後來證明了根本是賠錢貨」、「台商併歐洲公司，目前沒聽過有好結局的，祝福」、「看今天是漲還跌就知道是利多還利空了」。

台股今日開低震盪走高，午盤目前在平盤上下遊走，台泥開盤以53.1元開出，上漲2.7元，盤中觸及54.9元，上漲4.5元，漲幅達8.9%，隨即漲幅收斂，午盤股價在52元上下震盪。

(中時新聞網)