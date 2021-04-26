日本東芝（Toshiba）被公開收購一事，目前又有最新發展。第二大股東現在也跳出來，希望東芝要以戰略的角度來視之，還有透明化作業，以及東芝不要再以，即使被收購以後也不下市的言論，來嗆那些潛在的市場買家。

擁有東芝7.2％股權的3D Investment Partners，於26日對董事會喊話，要這些東芝高層公開歡迎那些，或許可提升公司價值的有意收購者。同時，也呼籲東芝要用策略性角度來處理。

3D補充，為保持公平且正當程序，東芝應明確表示，對其它有興趣收購東芝者，也一視同仁地採取開放態度。還有，希望東芝董事們不要一直眷戀於東芝是上市公司這檔事。

由於缺乏更多細節，東芝上周駁回，與前任執行長頗有淵源的歐系CVC Capital Partners所提出200億美元公開收購案。由於東芝曾說過，深信公司掛牌上市交易，對財務結構來說，比較有助長期價值提升，不過也會考慮那些買斷東芝並以予下市的提議。

據悉，美系貝恩資本(Bain Capital)，美系KKR與加拿大的Brookfield資產管理，都對買下東芝蠻感興趣的。

不過，東芝沒有對此篇報導有立即性的回應。

26日，東芝午盤過後股價一度漲至2%，收盤價漲勢有稍收斂一些至4475日圓左右。

不過，總部位於新加坡的3D表示，自己也估計東芝的合理股票，至少要超過6,500日圓才對。

(時報資訊)