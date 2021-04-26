記憶體模組廠宇瞻(8271)受惠需求續旺，第一季交出好成績，每股淨利達1.23元，為上市以來第3高，今早股價衝上58.8元新高。公司看第二季營運需觀察缺料狀況，今年來看，宇瞻表示，在疫情趨緩的情況下，2021年應具有樂觀看待的條件。

宇瞻第一季營運表現比前一季成長，營收季增17%；毛利率上升至17%，季增約4個百分點；稅後淨利為1.24億元，季增125%，每股淨利達1.23元，為上市以來第3高。

宇瞻已公布第一季正式財報，受惠從2020年第四季以來的需求反轉趨勢，2021年1~3月合併營收20.99億元，季增17%，年增7%；毛利率為17%，季增約4個百分點，惟比去年同期高點22%下滑；營業淨利1.51億元，季增152%，年減22%：稅後淨利為1.24億元，季增125%，年減20%，每股淨利達1.23元。

宇瞻總經理張家騉於3月法說會上表示，因應5G落地、遠距需求、雲端應用等發展趨勢，客戶端需求明顯回溫；加上需求高於供給的情況，帶動DRAM與NAND Flash行情看好。

面對第二季，總經理張家騉坦言，缺料的問題仍是一大挑戰。為此，宇瞻除了請客戶進行需求預測外，同時與友好供應商保持聯繫，並拉高備料談判層級，確保料件供應無虞。

今年來看，宇瞻表示，去年全球經濟發展停頓，但在疫情趨緩的情況下，2021年應具有樂觀看待的條件。尤其各國在疫情後展開多項振興措施，例如美國推出2兆美元基建計畫，將大舉更新基礎建設，受惠產業如寬頻網路、電動車充電站以及智慧照護等，對整體記憶體市場視為利多。

宇瞻長期著眼高客製化、高毛利產業，在網通、伺服器等領域有高度成長；加上工控與消費、電競市場都在疫情後呈現復甦走向，並觀察到中國大陸、台灣、日本與歐洲客戶拉貨與下單力道強勁，顯示後續可期。

(時報資訊)