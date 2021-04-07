國小五年級的兒子被女同學邀請加入「約砲社團」，家長知道後超自責。（圖／翻攝自爆怨2公社）

一位母親上網分享，國小五年級的兒子被女同學邀請加入約砲社團，雖然孩子主動拒絕，但她仍心有餘悸，並為此感到相當自責，認為自己忙著工作卻忽略了孩子，引發網友熱烈討論，直呼現在的孩子也太早熟，太誇張了，但也有人認為時代不同了，主動灌輸孩子正確的觀念與知識其實很重要。

一名女網友昨在臉書社團《爆怨2公社》發文分享，她忙著工作卻忽略了孩子，讓年僅國小五年級的兒子被同學慫恿加入約砲社團，還好孩子主動拒絕了，但她仍為此相當自責，也不知道該怎麼解決這件事情。

女網友指出，一個小學五年級的女孩子找她的兒子加入約砲社團，社團裡面都是一堆年紀未滿16歲的小孩子約砲徵男友、女友，讓她完全不知道該怎麼處理，也忍不住崩潰直呼，這世界怎麼了？是她跟不上時代，還是這世代錯亂了。

女網友感嘆地說，家長們真的要好好關心孩子，表面上看起來是乖孩子的，可能私下都不是，也可能您的孩子正在被同儕慫恿誤入歧途。「請好好關心自己的孩子，別讓意外發生，未成年誘拐事件百分之80都是來自網路交友」。

不少網友看了驚呼連連，「現在的孩子腦袋都在裝什麼」、「現在的孩子會不會太猛了」、「網路真的很可怕」、「太誇張了吧」、「好險孩子懂得拒絕」、「父母真的不能只靠物質養育小孩」、「妳兒子懂得拒絕，就算好了，反而是那個小五的女生，夭壽，好可怕！」

但有網友持不同的觀點，網戀、徵公婆不代表就是約砲，也許社團只是小孩子徵男女朋友的交友社團，不一定是約砲，且若真是單純交朋友，其實家長不用反應這麼激烈，畢竟時代不同，交友方式也不同。

另也有網友認為，對於網路發達、手機普及的世代來說，這種事真的防不勝防，與其沒收孩子的手機、閉而不談性相關的事情，不如主動灌輸孩子正確的觀念與知識；並與孩子保持良好的溝通，否則恐會讓孩子不願意主動求助於父母，導致憾事發生。

(中時新聞網)