「民歌46高峰會」首站今在台北國際會議中心舉辦。（寬宏藝術提供）

「民歌46高峰會」首站今在台北國際會議中心舉辦。（寬宏藝術提供）

「民歌46高峰會」首站今在台北國際會議中心舉辦。（寬宏藝術提供）

「民歌46高峰會」首站3日在台北國際會議中心舉辦，施孝榮領軍殷正洋、李明德、王瑞瑜、于台煙、王海玲、周子寒及陳艾湄齊聲開唱；施孝榮開唱前一晚為了準備歌譜整夜沒睡，笑稱自己「敗給一隻蚊子」，提及民歌年年舉辦如何創新？施孝榮透露因今年愛上爬山、種菜，從高處及低處思考，於是想到從春天出發，今率眾歌手齊唱〈春天的故事〉等歌揭幕。

8位歌手除了各自獻唱經典曲目，並送上合唱組曲，包括周子寒與于台煙的〈你的眼神〉、〈讀你〉，陳艾湄與李明德合唱〈我悄悄蒙上你的眼睛〉；施孝榮特別感謝歌迷支持，讓眾民歌手每年都有機會齊聚，「看看彼此有沒有變胖、變老、變得比較沒記憶力」，幽默表示若舞台上有任何犯錯，全算在王瑞瑜身上；其他歌手喊話「再唱下個40年」，施孝榮苦笑表示：「其實大家都已年過壯年，根本是唱一場少一場。」

此外，施孝榮也重新編寫合聲譜，由四位男歌手合演于台煙的〈想你的夜〉；最受矚目的點歌環節，8位歌手身穿牛仔褲白襯衫，彈奏吉他獻唱多首耳熟能詳的經典民歌，讓歌迷彷彿搭乘時光機，重拾校園青春回憶。演唱會尾聲，歌手們壓軸合唱〈閃亮的日子〉，為首站演出畫下完美句點。今票房約七成，接下來「民歌46」將赴員林、屏東、台南、嘉義、新竹、中壢、台中、高雄等地巡演。

(中時 )