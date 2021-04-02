張庭瑚（右）與嘉賓李國毅同台合唱。（吳松翰攝）

張庭瑚今辦個人首場售票演唱會。（吳松翰攝）

張庭瑚今（2日）為「2021讚聲演唱會」擔任首場開唱歌手，也是他第一場個人演唱會，壓力緊繃的他，幾個月來緊鑼密鼓練唱、排練舞蹈，準備到近乎走火入魔的程度，今為粉絲獻上處女秀，同門師兄李國毅現身力挺，兩人合唱〈疼愛〉魅力十足，擄獲現場女粉絲們。

兩人不僅是師兄弟關係，李國毅與張庭瑚先前在戲劇《愛情白皮書》中的角色，正好也是師徒關係，兩人同是演員、歌手，甚至也都是運動員，種種相似之處．讓張庭瑚力邀李國毅擔任演唱會嘉賓；此外，荒山亮、卓義峰也到場參與張庭瑚的「第一次」，分別同台合唱，顯見張庭瑚的好人緣。

運動爆發力強大的張庭瑚，除了唱跳〈Fighting〉，更首度自彈自唱〈不該擁有的事〉等歌，讓大家看見他對音樂的努力與堅持。其實演出前張庭瑚有特別的準備儀式，不僅是一週打4天籃球維持體能，還遵照歌唱老師交代喝牛奶會生痰，盡量減少原先每日必喝的拿鐵與奶茶，在感到壓力時改喝可樂開嗓，演出結束後，張庭瑚將投入劇組拍片。

(中時 )