民進黨立委王定宇與太太李淑吟。（圖／摘自王定宇臉書）

民進黨立委王定宇日前陷入與小17歲的同黨發言人顏若芳的同居風波，雙方口徑一致表示，是房客與房東的關係，此事爆發後，王定宇的老婆李淑吟遲未在臉書更新發文，李淑吟今天（8日）晚間終在臉書首發聲，她說，謝謝這段時間大家的關心，自己會好好的。

王定宇與顏若芳日前被周刊爆出同居疑雲，兩人第一時間都表示，是房東與房客關係。王神隱多日後表示，是以8000元分租其中1個房間，太太和家人都很清楚，並指出8000元房租太貴了，就是一個床位而已，就不再租了。顏若芳則回應指出，另一位房東是她的高中同學，兩人合買那間房子。她們兩個女生一起睡主臥室，把另外一個小房間分租給王定宇休息，自己平常則與爸媽同住。

王定宇3月上政論節目談到同居風暴，王定宇坦承太太李淑吟對此事當然不高興，指他在外面租房子，太太也都知道，王定宇還說他和太太沒有為此事吵架，太太是見過風浪的人，當時生命受到威脅也遇過，只叫太太要做好心理準備。

王定宇的太太李淑吟在該緋聞風波前，每天都會透過臉書向網友喊「早安」，最近一則「早安」問候文則停留在3月9日。今晚她在臉書首度發聲，「謝謝這段時間大家的關心，我會好好的，大家也要平安健康。」(#善良只留給珍惜的人#希望大家都好#為自己加油)。

很多網友留言喊「加油」，也有人說：「立委夫人晚安：還是好想看妳每天的早安圖～祝妳永遠平安健康快樂！」

網友紛紛留言表示，「善良…一切將會更美好。」、「妳可以的」、「惜自己愛惜自己~加油！」、「加油永遠支持妳。」、「善良如妳不會變。」、「加油，善良才是真理。」、「人生難免有不平順的時候，這樣才是人生啊！不管怎樣，凡事都不需要太在意，自己過好每一天，照顧好自己，別讓父母擔心，才是最重要的，加油！」

謝謝這段時間大家的關心， 我會好好的， 大家也要平安健康😊 #善良只留給珍惜的人😊 #希望大家都好😊 #為自己加油💪 由李淑吟發佈於 2021年4月8日 星期四

(中時新聞網)