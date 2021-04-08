台鐵太魯閣號撞上掉落的工程車，發生重大出軌意外，釀成50死、210傷慘劇。總統蔡英文7日在民進黨中常會前發表談話，強調不必懷疑政府改革的決心。針對蔡總統宣示改革台鐵，前民進黨立委沈富雄表示，蔡英文的談話，聽起來就像一個小學生代表學校參加國語演講比賽。

總統蔡英文7日在民進黨中常會前發表談話，強調台鐵的改革勢在必行、政府責無旁貸，並提出「徹底解決台鐵組織文化」、「努力解決台鐵長期虧損」、「台鐵經營模式」3大改革方向。她表示，過去推動很多改革，在改革看到成果以前，難免被質疑。但是請大家不必懷疑政府改革的決心；更強調，台鐵的改革沒有上限，每一件改革目標，要改到好為止。

沈富雄在政論節目《平論無雙》中表示，發生50條人命的慘劇，其實大家都可以罵，而且這是歷史共業，多年來累積起來的，但是事故發生後，執政黨逃不掉、也甩不了鍋。針對蔡總統宣示改革台鐵，沈富雄表示，聽起來就像一個小學生代表學校，參加全市的國語演講比賽，就是文青替她寫的稿子。還有蔡英文講改革沒有上限，還有請國人不要懷疑政府改革的決心，沒有一個人會懷疑他改革的決心，大家在意的是她嘴巴講的決心，到底要如何落實。

針對台鐵的改革，沈富雄指出，蔡總統可以講得熱血一點、熱情一點，讓大家感動，舉一些具體事實來證明，這一回她一定要做好，可以舉日本JR的鐵路改革，簡單做一個說明。

沈富雄認為，現在台鐵出了問題，就是冰山一角，現在台鐵的問題是到處有冰山，不出事則已，一出事就糟了，現在台鐵若要改革，就是債務的部分，政府要概括承受。若要改革，工會一定會反彈，政府不敢得罪人；這個問題就跟勞保退休改革很類似，但是勞保退休金只有繳錢收錢的問題而已，台鐵的改革則牽涉到人命的問題，還有職業的問題，勞保退休金都不敢改革了，這個它敢改革嗎？不過他認為最終政府恐怕會開始啟動一些改革的動作，因50條人命的代價太大了，若不改革將揮之不去。

(中時新聞網)